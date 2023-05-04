Fransa'da hasta bakıcılar için aşı zorunluluğunu kaldırmaya yönelik tasarı kabul edildi

Fransız milletvekilleri, hasta bakıcıların Kovid-19 aşısı olma zorunluluğuna son vermeye yönelik kanun teklifini kabul etti.

Ulusal Meclis'teki oturumda, hasta bakıcılara Kovid-19 aşısını zorunlu kılan yasanın yürürlükten kaldırılmasını kapsayan kanun teklifi görüşüldü.

Kanun teklifi 137 "hayır" oyuna karşı 157 "evet" oyuyla kabul edildi.

Teklifin parlamentonun diğer kanadı olan senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.

Bu arada, aşı zorunluluğuna karşı çıkan hasta bakıcılar, öğlen saatlerinde İnvalides Metro durağı yakınlarında gösteri düzenledi.

Ülkede hasta bakıcılar için Kovid-19 aşısını zorunlu kılan yasa, 2021'de yürürlüğe girmişti.