Fransa'da Hapishanelere Saldırılar: 25 Gözaltı

Fransa'da yaklaşık iki haftadır belli aralıklarla hapishanelere düzenlenen saldırılarla ilgili 25 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, nisan ayının ortasından bu yana Fransa'da hapishaneleri ve hapishane görevlilerini hedef alan saldırılara ilişkin Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin yakalanması konusunda emeği geçen kolluk kuvvetlerine ve yargı makamlarına teşekkür etti.

Fransa'da 14-16 Nisan'da ve 21 Nisan'da Toulon, Marsilya, Luynes gibi farklı kentlerdeki hapishanelere saldırılar düzenlenmiş ve ardından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Darmanin, hapishanelere yönelik araç kundaklamadan otomatik silahla ateş açmaya kadar uzanan farklı "korkutma girişimlerine" karşı geri adım atmayacaklarını kaydederek saldırıları "terör eylemi" olarak nitelemişti.