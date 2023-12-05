Üye Girişi
Haberler

Fransa'da Hamas liderinin mal varlıkları donduruldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fransa'da Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın mal varlıkları 6 ay süreyle donduruldu. Geçen haftalarda da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlıkları dondurulmuştu.

Fransa'da, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hamas'ın önde gelen liderlerinden, Gazze sorumlusu Sinvar'ın elinde bulunan ya da kontrol ettiği fonlar ve ekonomik kaynaklar 6 ay süreyle donduruldu.

Fransa'da hükümet, geçen haftalarda da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Deif'in mal varlığını dondurma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Gazze Uluslararası İlişkiler Hukuk Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title