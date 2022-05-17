Fransa'da Grenoble, havuzda tesettür mayosuna izin veren ikinci kent oldu - Haberler

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde kadınlar tesettür mayosuyla (burkini) yüzmek için havuza girebilecek.

Fransız basındaki haberlere göre, Grenoble kenti Belediye meclisinde, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe gidildi.

Meclisin onayladığı yeni düzenlemeyle 1 Haziran'dan itibaren, kentteki yüzme havuzlarında tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestliği getirildi.

Değişiklik, 27 "hayır" oyuna karşı 29 "evet" oyuyla kabul edildi. İki meclis üyesi ise çekimser oy kullandı.

Oylama öncesi Yeşiller Partisinden olan Belediye Başkanı Eric Piolle da havuzlarda kıyafet kısıtlamalarına karşı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Grenoble'un içinde bulunduğu Auvergne-Rhöne-Alpes bölgesinin Başkanı Laurent Wauquiez, belediye meclisinin tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi kararı sonrası belediyeye sağlanan parasal desteği keseceklerini açıkladı.

Fransa'da Rennes kenti de 2018'de tesettür mayosuyla havuzlarda yüzülmesinin önünü açan düzenlemeye gitmişti.

Ülkenin geri kalan kentlerinde tesettür mayosuyla kamuya ait yüzme havuzlarına girilmeye müsaade edilmiyor.