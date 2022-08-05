Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi

Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.

Peillex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklığın ciddi kaya düşmelerine yol açtığını, bu nedenle Gouter geçidinin kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Mont-Blanc Dağı'na bu geçit kullanılarak gidilmesinin kesinlikle önerilmediğini kaydeden Peillex, temmuz sonunda jandarmaların yaklaşık 50 kişinin Gouter geçidine ilişkin tavsiyeleri es geçerek bu geçidi kullandığını tespit ettiğine değindi.

Peillex, bu kişilerin "Rus ruleti" oynadığını vurguladı.

Bu sebeple, Saint-Gervais belediyesinin önlemler almayı planladığını bildiren Peillex, "Sırtlarındaki çantada ölümü taşıyarak tırmanmak istiyorlarsa, o zaman onları kurtarmak ve defin masrafları için maliyetlerini peşin alalım." ifadelerini kullandı.

Dağcıların 15 bin avroluk depozito ödemesini öneren Peillex, bunun 10 bininin kurtarma, 5 bininin ise defin masraflarına tekabul ettiğini aktardı.

Fransa ile İtalya'nın sınırında 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Mont-Blanc Dağı Avrupa'nın en yüksek noktasını oluşturuyor.