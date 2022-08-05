Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi

Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro ödemesi önerisi

Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.

 - Güncelleme:

Fransa'nın Saint-Gervais Belediye Başkanı Jean-Marc Peillex, Alpler'in en yüksek dağı olan Mont-Blanc'ya giden Gouter geçidini tehlikeye rağmen kullanmak isteyen dağcıların 15 bin avro depozito ödemesini önerdi.

Peillex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklığın ciddi kaya düşmelerine yol açtığını, bu nedenle Gouter geçidinin kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Mont-Blanc Dağı'na bu geçit kullanılarak gidilmesinin kesinlikle önerilmediğini kaydeden Peillex, temmuz sonunda jandarmaların yaklaşık 50 kişinin Gouter geçidine ilişkin tavsiyeleri es geçerek bu geçidi kullandığını tespit ettiğine değindi.

Peillex, bu kişilerin "Rus ruleti" oynadığını vurguladı.

Bu sebeple, Saint-Gervais belediyesinin önlemler almayı planladığını bildiren Peillex, "Sırtlarındaki çantada ölümü taşıyarak tırmanmak istiyorlarsa, o zaman onları kurtarmak ve defin masrafları için maliyetlerini peşin alalım." ifadelerini kullandı.

Dağcıların 15 bin avroluk depozito ödemesini öneren Peillex, bunun 10 bininin kurtarma, 5 bininin ise defin masraflarına tekabul ettiğini aktardı.

Fransa ile İtalya'nın sınırında 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Mont-Blanc Dağı Avrupa'nın en yüksek noktasını oluşturuyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Toros Dağları Twitter Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title