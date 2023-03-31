Fransa'da göstericilere müdahale eden polislere dava

Fransa'da emeklilik protestolarına katılan göstericilere müdahalede bulunan polisler hakkında "orantısız güç kullanımı" ve "keyfi gözaltılar" gerekçesiyle 100'e yakın suç duyurusunda bulunuldu.Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik yaşının yükseltilmesini protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunan güvenlik güçleri hakkında "keyfi gözaltı ve tutuklamalar" nedeniyle yüze yakın suç duyurusunda bulunuldu.

Paris'teki bir hukuk kolektifi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada protestolarda polis ve savcılar tarafından orantısız güç ve araçlar kullanıldığı ileri sürüldü.

Hukuk kolektifinden avukat Alexis Baudelin, "Bir demokraside bunlar kabul edilemez" dedi. Avukat Raphaël Kempf de büyük ölçüde keyfi olarak nitelendirdiği gözaltılar nedeniyle Cuma sabahı Paris'te şikayet dosyalarının ilgili makamlara teslim edildiğini söyledi.

Avukat Ainoha Pascual da gözaltılar sırasında ve gösteriler sürecinde uygulanan şiddeti eleştirdi. Pascual bu konunun önümüzdeki günlerde ayrı bir dava konusu olarak gündeme taşınacağını da sözlerine ekledi.

Fransa'da emeklilik yaşını 2030 yılına kadar aşamalı olarak 62'den 64'e yükselten emeklilik reformuna karşı haftalardır ülke çapında protestolar düzenleniyor. Protestolara zaman zaman bir milyondan fazla insan katılırken, güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için sık sık müdahalelerde bulundu.

İnsan Hakları Ligi (LDH), Solcu Yargıçlar Sendikası (SM), Fransız Avukatlar Sendikası (SAF) ile sol görüşlü siyasi partiler protestolarda uygulanan polis şiddetini eleştiriyor.

AFP/TY,BK

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