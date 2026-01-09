Haberler

Fransa'da etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı

Güncelleme:
Fransa'nın kuzey ve doğu kesimlerini etkisi altına alan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı. Meteoroloji, 32 vilayette 'turuncu alarm' vererek kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, fırtına sonucunda 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Fransa'nın kuzey ve doğu kesiminde etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle 380 bin hane elektriksiz kaldı.

Ülkenin kuzeyinde ve doğusunda dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren Goretti Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France'ın açıklamasına göre, dün kuvvetli rüzgar riski nedeniyle 32 vilayette "turuncu alarm" seviyesi verildi.

Saate yaklaşık 200 kilometreye ulaşan rüzgar hızı, ülkenin kuzeyindeki Gatteville'de 213 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, başta Normandiya bölgesi olmak üzere ülke genelinde 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Goretti Fırtınası nedeniyle 6 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Normandiya bölgesi dahil ülkenin kuzeyinde birçok tren seferi iptal edildi.

Ülkede 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle "turuncu alarm" devam ediyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
