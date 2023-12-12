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Fransa'da göç yasa tasarısında uzlaşı için karma komisyon oluşturulacak

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Fransa hükümeti, tartışmalı göç yasa tasarısında uzlaşı sağlamak için karma komisyon oluşturacağını duyurdu. Komisyon, tasarı metni üzerinde hemfikir olması durumunda hükümet tarafından oylamaya sunulacak.

Fransa'da hükümetin, tartışmalı göç yasa tasarısında uzlaşı sağlanması için karma komisyon oluşturacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakanlar Konseyi toplantısının ardından basına açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedilen göç yasa tasarısında uzlaşı sağlamak için "en hızlı şekilde" karma komisyon oluşturacaklarını söyledi.

7 milletvekili ve 7 senatörden oluşacak komisyonun tasarı metni üzerinde hemfikir olması durumunda, hükümet tasarıyı Senato ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunacak.

Sözcü Veran, tasarının 14 Kasım'da Senato'da onaylanan halinin karma komisyonun çalışmalarına temel oluşturacağını belirtti.

Tasarının Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedilmişti

Fransa'da hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısının, Ulusal Meclis'te görüşülmesi reddedilmişti.

Muhalefetin tasarının görüşülmesinin reddi için verdiği önerge 265'e karşı 270 oyla kabul edilmişti.

Solcu Ekolojistler Partisi tarafından sunulan ret önergesine, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) milletvekilleri de destek vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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