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Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından çıkan olaylar nedeniyle ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen...

Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından çıkan olaylar nedeniyle ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen...

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Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından çıkan olaylar nedeniyle ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e yükseldi.

Fransa'da genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından çıkan olaylar nedeniyle ülkede gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilen kent sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Fransa Güncel Haberler

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