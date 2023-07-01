Fransa'da genç için yapılan protestolar sürüyor

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin açtığı ateşle ölen 17 yaşındaki genç için yapılan protestolar 5 gündür devam ediyor. Başkent Paris'te ise lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandırıldı.

Fransa'nın Nanterre kentinde, polisin açtığı ateşle ölen 17 yaşındaki Nael M. isimli genç için yapılan protestolar 5 gündür sürerken başkent Paris'te yağma ve talanları önlemek amacıyla lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Fransız polisi, gece yoğunlaşması beklenen protestoları kontrol altına almak için başkent dahil ülkedeki birçok kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

Paris'in turistik caddesi Şanzelize'de, lüks iş yerlerinin önüne polis araçları yerleştirilirken polis, caddede şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaptı.

Diğer yandan şiddet olaylarının üslerinden biri haline gelen Marsilya'da polis, gösteri için toplanan kalabalığa sert müdahalede bulundu.

Kolluk kuvvetleri göstericilere yer yer göz yaşartıcı gaz sıkarken, güvenlik amacıyla kentte iki zırhlı araç devriye geziyor.

Yaklaşık 2 bin kişi gözaltında

Nanterre kentinde, 27 Haziran'da 17 yaşındaki sürücü Nael M, polis tarafından durdurulan aracında vurularak öldürülmüş, olaya ilişkin görüntüler ülke genelinde infiale yol açmıştı.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak verdi.