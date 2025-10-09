Fransa'da Gazze İçin Ateşkes Anlaşması Görüşüldü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Gazze'de mutabık kalınan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının kalıcı siyasi çözüme yönelik "uzun bir yolun ilk aşaması" olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bakanlar düzeyinde yapılan Gazze konulu toplantı sona erdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabaları ile "dönemin en büyük felaketlerinden biri" olarak nitelediği Gazze'deki "savaşı" sonlandıracak bir ateşkes anlaşmasına varıldığını yineledi.

Bu "tarihi anda" İsrailli esirleri ve Gazze'de aç bırakılan, bombalanan ve yerinden edilen Filistinlileri anan Barrot, Gazze'de varılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının, uluslararası toplumun çabalarının bir meyvesi olduğunu söyledi.

Öte yandan Barrot, ateşkesin kalıcı bir barış anlamına gelmediğine dikkati çekerek, "Bu İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin devlet olma konusundaki meşru haklarını tanıyan siyasi bir çözüme yönelik uzun bir yolun ilk aşaması." dedi.

"Bugün Paris'te bu çözümü hayata geçirmek için toplandık." diyen Barrot, ateşkes anlaşmasının başarıya ulaşması konusunda istekli olduklarını yineledi.

Toplantıdan elde edilen sonuçları paylaşmak üzere ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyuran Barrot, "Bugün Paris'teki görüşmelerden çıkan sonuç öncelikle, Başkan Trump'ın ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın hazırlanması için sarf ettiği çabalara hep birlikte destek verilmesiydi. ve ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdir etmekti." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze için ateşkes planının ilk aşamasının uygulanması ve böylelikle bölgedeki saldırıların sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini toplantıda dile getirdiklerini aktaran Barrot, ABD ile gelecek günlerde insani yardımın ulaştırılması ve uluslararası bir güvenlik gücünün oluşturulması için birlikte çabalamak istediklerini söyledi.

Barrot, söz konusu gücün Filistinlilerin ve aynı zamanda İsraillilerin güvenliğini sağlamaya yarayacağı değerlendirmesinde bulunarak, bu gücün, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine eşlik etmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıya katılan ülkelerin Gazze'de güvenliğin, yönetişimin, yeniden inşanın ve insani yardımların sağlanması konusunda katkı sağlayacaklarını belirten Barrot, Fransız iç siyasetinde yaşanan çalkantıya rağmen böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor olmalarını "Fransız diplomasinin zaferi" olarak niteledi.

AA muhabirinin "Daha önce bir ateşkesi ihlal eden (İsrail) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ateşkese uyacağından nasıl emin olacaksınız? Bu ateşkesi de ihlal etmek için bir bahane bulmayacağından nasıl emin olacaksınız?" sorularına Barrot şöyle yanıt verdi:

"Savaşın ardından bu konsensüsün oluşması için herkesin kendisini bulabileceği bir siyasi ufka ihtiyaç var. ABD Başkanı'nın teklif ettiği barış planında bu sezgiye rastlıyoruz."

Bir önceki ateşkeslerin aksine, bu seferki planın ateşkesten ve esirlerin serbest bırakılmasından başlayarak siyasi bir ufku da kapsadığını söyleyen Barrot, "Bugün, çok farklı bir yapılanmada olduğumuzu düşünüyorum, Başkan Trump'ın barış planının başarılı olmasını sağlamak için ortak bir irade mevcut." diye konuştu.

Dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenen toplantıya, Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler katılmıştı.

Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etmişti.