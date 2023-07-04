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Fransa'da Gazetecilere Yönelik Saldırılar Kınandı

Fransa'da Gazetecilere Yönelik Saldırılar Kınandı

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Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, ülkede polisin bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösterilerde gazetecilere yönelik saldırıları kınadı. RSF'den yapılan açıklamada, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda 14 gazetecinin yaralandığı belirtildi. Gazetecilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların büyük bir kısmının sürücünün öldürüldüğü Nanterre kentinde gerçekleştiği aktarıldı. Eylemlerde, Fransız basın organlarından Liberation, Le Figaro ve Le Point'ın yanı sıra uluslararası medya mensuplarının hedef olduğu kaydedilen açıklamada, bu gazetecilerden bazılarının ciddi şekilde yaralandığının altı çizildi. AA foto muhabiri de saldırıya uğradı. Açıklamada, bir AA foto muhabiri ile ismi belirtilmeyen bir Al Jazeera muhabirinin de saldırıya uğrayan gazeteciler arasında yer aldığı ifade edildi. Saldırıya uğrayan AA foto muhabiri İbrahim Ezzat, biri hariç yüzleri maskeli olan kişilerin 2 fotoğraf makinesi, 2 objektifi ve 1 hafıza kartını gasbettiğini söyledi.

Fransa merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, ülkede polisin bir genci öldürmesinin ardından başlayan gösterilerde gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

RSF'den yapılan açıklamada, Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda 14 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

Gazetecilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların büyük bir kısmının sürücünün öldürüldüğü Nanterre kentinde gerçekleştiği aktarıldı.

Eylemlerde, Fransız basın organlarından Liberation, Le Figaro ve Le Point'ın yanı sıra uluslararası medya mensuplarının hedef olduğu kaydedilen açıklamada, bu gazetecilerden bazılarının ciddi şekilde yaralandığının altı çizildi.

AA foto muhabiri de saldırıya uğradı

Açıklamada, bir AA foto muhabiri ile ismi belirtilmeyen bir Al Jazeera muhabirinin de saldırıya uğrayan gazeteciler arasında yer aldığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayan AA foto muhabiri İbrahim Ezzat, biri hariç yüzleri maskeli olan kişilerin 2 fotoğraf makinesi, 2 objektifi ve 1 hafıza kartını gasbettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Nanterre Fransa Güncel Haberler

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