Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti. Fransız basınında yer alan habere göre, Rouen kentinde fırtınada aracın altında sıkışan kadın yaşamını yitirdi. Nanteuil-lès-Meaux kentinde yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. Ülke genelinde akşam saatlerinde 5 bin haneye elektrik verilemedi. Bazı kentlerde yollar su altında kaldı. Paris'te müzik festivaline katılmak için gelen 40 bin kişi konser alanından tahliye edildi. Lille-Paris hattında bir hızlı tren yolda kalırken, kötü hava koşulları nedeniyle 700'e yakın arama kurtarma personeli görevlendirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor. AA / Esra Taşkın - Güncel Fırtına Fransa Güncel Haberler

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