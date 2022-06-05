Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Fransa'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti
AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın 50 vilayetinde fırtına riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken, sağanak ve fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan habere göre, Rouen kentinde fırtınada aracın altında sıkışan kadın yaşamını yitirdi.
Nanteuil-lès-Meaux kentinde yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. Ülke genelinde akşam saatlerinde 5 bin haneye elektrik verilemedi.
Bazı kentlerde yollar su altında kaldı. Paris'te müzik festivaline katılmak için gelen 40 bin kişi konser alanından tahliye edildi.
Lille-Paris hattında bir hızlı tren yolda kalırken, kötü hava koşulları nedeniyle 700'e yakın arama kurtarma personeli görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yarın konuyla ilgili basın açıklaması yapması bekleniyor.
AA / Esra Taşkın - Güncel