Fransa'da Filistin Dayanışması İçin Ev Araması

Fransa'da polis, Filistin halkına desteğiyle bilinen "Barış için Yahudi Fransız Birliği"nin (UJFP) internet sitesinin Yayın Müdürü Daniel Levyne'nin evini aradı.

UJFP'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma hareketine yönelik baskının "çılgın bir hal aldığı" belirtildi.

Açıklamada, polisin, UJFP internet sitesinin Yayın Müdürü Levyne'nin Dinard kentindeki evinde dün arama yaparak birkaç şahsi dosya ve kitaba el koyduğu ifade edildi.

Evin, Fransa Adalet Bakanlığının "terör propagandası" hakkındaki genelgesi kapsamında arandığı ve bu genelgenin ise "muğlak bir terimle" Filistin ile dayanışma hareketini susturmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Bir hafızayı ve tarihi taşıyan Yahudiler olarak, her türlü ırkçılık, tüm apartheid, sömürgeci savaş suçları ve soykırımlara karşı mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Sert ve anlamsız" olarak nitelendirilen bu aramanın, Fransız Yahudi Gençliği Derneğinin 2024'te yaptığı şikayetle bağlantılı olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu derneğin UJFP'yi, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Filistin'i "sömürge" durumuna düşürmesi ve bu konunun uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirildiğine dair yaptığı 2 açıklama nedeniyle şikayet ettiği bildirildi.

Filistin halkına desteğiyle bilinen UJFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı farklı eylemler düzenlemişti.