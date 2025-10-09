Fransa'da Evsizlerin Sayısı 350 Bine Ulaştı: Barınma Sorunu Derinleşiyor

Hükümet krizlerinin yaşandığı ve iktidarın barınma sorunu konusunda kayda değer adımlar atmamakla eleştirildiği Fransa'da evsizlerin sayısı, geçen yıla kıyasla 20 bin artış göstererek 350 bine ulaştı.

Fransa merkezli yardım kuruluşu eski adıyla "Abbe Pierre" yeni ismiyle "Yoksullar için Barınma Vakfı"nın 2025 raporuna göre, konut inşaatındaki durgunluk, yüksek seyreden kiralar ve yoksul kesimin barınma sorununun çözümüne yönelik kayda değer adımlar atılmaması ülkedeki evsiz sayısının artışına neden oldu.

Fransa'da 2,7 milyon kişinin sosyal konut beklediği kaydedilen raporda, 2023 yılında sosyal konut tahsis edilen kişilerin sayısının yalnızca 393 bin olduğu belirtildi.

Raporda, barınma sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar kayda değer adımlar atılmadığına dikkati çekilerek, hükümet krizlerinin devam etmesiyle yaşanan siyasi irade eksikliği sonucunda bu sorunun da derinleşebileceği vurgulandı.

Evsizlerin sayısı 2002-2022'deki 10 yıllık süreçte yüzde 130 arttığı bildirilen raporda, geçen yıl 330 bin olarak kayıtlara geçen evsiz sayısının bu yıl 20 bin artarak 350 bine ulaştığı kaydedildi.

Ülkede evsiz çocukların sayısı 2 bini aştı

Yabancıların haklarını savunan 1000'e yakın derneğin üyesi olduğu Dayanışma Aktörleri Federasyonu (FAS) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Fransa tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl evsiz çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 159'a ulaştı.

Fransa'da 2020 yılında 927 olan evsiz çocuk sayısı, dört yılda yüzde 120 artarak 2024'te 2 bin sınırını aştı. UNICEF Fransa geçen yıl evsiz çocuk sayısında 2 bin sınırının ilk kez aşıldığını ve bunun "endişe verici" bir artış olduğunu dile getirdi.

Ayrıca evsiz çocukların yaklaşık 4'te 1'ini 3 yaş altı çocukların oluşturduğu kaydedildi.

Sokaklarda ölen evsizlerin sayısı arttı

"Sokakta Ölenler" Topluluğu geçen yıl yayımladığı raporda, 2023'te sokaklarda ölen evsizlerin sayısının son 12 yılı geride bırakarak 735 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Sokakta ölenlerin sayısını tespit etmenin zorluğuna dikkati çekilen raporda, evsizlerin yaklaşık üçte birinin kış mevsiminde hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda ayrıca ortalama yaşam süresinin 79,9 yıl olduğu, nüfusun geri kalanına kıyasla evsizlerin ortalama 48,8 yıl yaşadığı ifade edildi.

Hükümet yeterli adım atmamakla eleştiriliyor

Fransa'da barınma sorunun en önemli nedenlerinden biri artan ev kiraları olurken, ülkede başta enerji olmak üzere çeşitli harcama kalemlerindeki fiyat artışları da geçim sıkıntısını körüklüyor.

Muhalefet, ülkedeki barınma sorununu bitirme vaadiyle 2017'de iktidara gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sorunun çözümüne yönelik kayda değer adımlar atmamakla eleştiriyor.

Ülkede yaşanan barınma sorunu özellikle Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları sırasında yeniden gündeme gelmiş, başkent Paris ve çevresindeki evsizler kalıcı bir barınma imkanı sağlanmadan ülkenin farklı noktalarına itildiği görüntüler basına yansımıştı.

Binlerce evsizi etkileyen bu durum insan hakları kuruluşları ve göçmen dernekleri tarafından eleştirilmişti.