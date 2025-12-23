Haberler

Fransa'da bir evde meydana gelen patlamada 4 kişi ağır yaralandı

Fransa'nın Yvelines vilayetinde bir evde meydana gelen patlamada 3'ü çocuk, 4 kişi ağır yaralandı. Patlamanın doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yvelines vilayetine bağlı Magny-les-Hameaux kentinde bir evde, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu evde yangın çıkarken 3'ü çocuk olmak üzere, toplam 4 kişi ağır yaralandı.

Valilik, çocukların yaşının 2 ile 5 arasında değiştiğini, yaralanan 4'üncü kişinin, çocukların 39 yaşındaki anneleri olduğunu bildirdi.

Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye eri sevk edilirken yaralı ailenin fertleri başkent Paris'teki farklı hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatılırken etrafa saçılan parçalar nedeniyle civardaki araçlar da hasar aldı.

Patlamanın doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

