Fransa'da erkek milletvekilleri için Meclis'te ceket giyme zorunluluğu getirildi Güncel Haberler Fransa'da 14 Kasım'dan itibaren Ulusal Meclis'te erkek milletvekilleri ceket giymek zorunda olacak. Fransa'da 14 Kasım'dan itibaren Ulusal Meclis'te erkek milletvekilleri ceket giymek zorunda olacak. Yerel basındaki habere göre, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosu, kurumun iç tüzüğünde değişikliğe giderek Meclis'te erkek milletvekilleri için ceket giymeyi zorunlu kıldı. Milletvekillerinin kılık kıyafetinin mekanların ciddiyetine uygun olması gerektiği aktarılırken milletvekillerinin Meclis'te bermuda ve şort giymesi yasaklandı. Erkek milletvekillerinin kravat takmaları ise "tavsiye" niteliğinde kaldı. Söz konusu değişikliklerin, 14 Kasım'da yürürlüğe gireceği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Fransa Güncel Haberler

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