Fransa'da engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangında can kaybı 11'e yükseldi

Fransa'nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangında can kaybı 11'e yükseldi. Başbakan Elisabeth Borne ve diğer yetkililer yangının çıktığı evi ziyaret ederek incelemelerde bulunurken, yangındaki can kaybı 9'dan 11'e yükseldi. Savcı Yardımcısı Nathalie Kielwasser yaptığı açıklamada, '11 kurban olduğunu doğrulayabilirim' dedi. Hayatını kaybedenlerin 10'unun engelli birey, 1'inin ise bakıcı olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangında can kaybı 11'e yükseldi.

Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin konakladığı yazlık evde sabah saatlerinde çıkan yangında can kaybı arttı. Başbakan Elisabeth Borne ve diğer yetkililer yangının çıktığı evi ziyaret ederek incelemelerde bulunurken, yangındaki can kaybı 9'dan 11'e yükseldi. Savcı Yardımcısı Nathalie Kielwasser yaptığı açıklamada, "11 kurban olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, hayatını kaybedenlerin 10'unun engelli birey, 1'inin ise bakıcı olduğu belirtildi.

İki hayır kurumu tarafından yaz için kiralanan evde 28 kişi kalıyordu ve 17'si yangından kaçmayı başardı. Yangın binanın yaklaşık üçte ikisini küle çevirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - PARİS