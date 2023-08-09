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Fransa'da engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangın sonucu 17 kişi tahliye edilirken, kayıp durumdaki 11 kişinin hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fransa'nın Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde çıkan yangın sonucu 17 kişi tahliye edilirken, kayıp durumdaki 11 kişinin hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fransa'nın Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde yerel saatle 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler 500 metrekarelik yapının 300 metrekaresini sardı. Bölgeye 4 itfaiye aracı, 76 itfaiyeci, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin itfaiye teşkilatının hızlı ve cesur müdahalesine rağmen can kaybı olduğunu, çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamada ise evden 17 kişinin tahliye edildiği, kayıp durumdaki 11 kişinin ise hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Yangının 09.00'da kontrol altına alındığı ifade edildi. Söz konusu evde yaz tatillerinde engellilerin ağırlandığı, grubun Nancy şehrinden geldiği belirtildi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ise yangın faciasının ardından Wintzenheim'a doğru yola çıktığını duyurdu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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