Fransa'da Engelli Pansiyonunda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Charente vilayetinde, engelli yaşlılar için hizmet veren bir pansiyonda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangına 68 itfaiyeci müdahale ederken, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Fransa'da engelli kişilere tatil döneminde konaklama hizmeti veren pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına 4 itfaiye aracı ile birlikte 68 itfaiyeci müdahale etti.

Jandarma yetkilileri, işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.