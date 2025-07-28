Fransa'da Engelli Pansiyonunda Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Fransa'nın Charente vilayetinde, engelli yaşlılar için hizmet veren bir pansiyonda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangına 68 itfaiyeci müdahale ederken, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
Fransa'da engelli kişilere tatil döneminde konaklama hizmeti veren pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına 4 itfaiye aracı ile birlikte 68 itfaiyeci müdahale etti.
Jandarma yetkilileri, işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel