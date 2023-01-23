Fransa'da elinde oyuncak tabanca bulunan evsizi öldürmekle suçlanan 2 polis gözaltına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te elindeki oyuncak tabancayla caddede dolaşan evsizi öldürdükleri iddiasıyla iki polis gözaltına alındı.

Fransız TF1 Info'nun Paris Savcılığına dayandırdığı habere göre, 49 yaşındaki evsiz adama 4 el ateş ederek öldürmekle suçlanan iki polis hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında iki polisi gözaltına aldı.

Paris'in 11. Bölgesi'nde dün elindeki oyuncak silahla dolaşan kişiye yönelik ihbar üzerine polisler, şahsı açtıkları 4 el ateşle göğsünden vurarak etkisiz hale getirmişti.

Polis kaynakları, Le Figaro gazetesine, evsizin elindeki silahın gerçek olmadığını belirtmiş, polislere herhangi bir söz söylemeyen şahsın tehdit olarak görüldüğü için vurulduğunu ileri sürmüştü.

Bazı kaynaklar da bu kişinin elindeki "silah" ile bir köpeği tehdit ettikten sonra polislere yöneldiğini, bu sırada etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), biri polislere yönelik, olaya ilişkin iki soruşturma açmıştı.