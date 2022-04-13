Fransa'da El Faruk Camisi'nin açık kalmasına yapılan itiraz hakkındaki karar haftaya verilecek

Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığının El Faruk Camisi'nin açık kalmasına ilişkin itirazına yönelik kararı gelecek hafta verecek.

Danıştay'da El Faruk Camisi'nin kapatılması kararının iptal edilmesine yönelik İçişleri Bakanlığının itirazını değerlendirmek üzere bugün oturum düzenlendi.

Cami Derneği Pessac Müslümanlar Birliğinin avukatı Sefen Guez Guez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danıştay'ın caminin açık kalıp kalmamasına ilişkin kararını gelecek hafta duyuracağını belirtti.

Karar tarihinin, Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yakın olduğunun altını çizen Guez Guez, "İçişleri Bakanı'nın vermek istediği mesaj çok net: Müslümanların özelikle de ramazan ayında bir araya gelmesini engellemek adına her şeyi yapmak." dedi.

Guez Guez dava dosyasında camiyi terörle bağdaştıracak hiçbir kanıt bulunmadığına dikkat çekerek Danıştay'ın olumlu bir karar vermesini umduklarını söyledi.

Pessac Müslümanlar Birliği Başkanı Abdourahman Ridouane de camilerinin "Fransa İslamından" bağımsız bir çizgisi olduğu için suçlandığına işaret ederek, ayrılıkçı yasa" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana Danıştay karşısına çıkan ilk cami olduklarını ve bu yasayla mağdur edildiklerini belirtti.

Ridouane, "Bugün ayrılıkçılık yasanın hak ve özgürlüklerimiz için gerçek bir tehdit oluşturduğunun kanıtını gördük." dedi.

Öte yandan, El Faruk Camisi'ni desteklemek amacıyla iki otobüsle yaklaşık 100 kişilik cemaat dün teravih namazının ardından Bordeaux'dan yola çıkarak Paris'e geldi.

Cemaatten yaklaşık 15 kişi Danıştay'ın duruşma salonuna alındı, diğerleri yağmurlu havada dışarda bekledi.

Bekleyen cemaat üyelerinden 20 yaşındaki Jaida Hamidi, çocukluğundan bu yana bu camide her pazar din dersi aldığını, ramazanda burada teravihe gittiğini belirterek camiye yönelik suçlamaların gerçeklikle örtüşmediğini ifade etti ve "Camimizin onurunu korumak adına buradayız." dedi.

6 aylığına kapatma kararı alınmıştı

Gironde Valiliği 14 Mart'ta "radikal İslam'ı" savunduğu ve "selefi" ideolojisini yaydığı gerekçesiyle Pessac'daki El Faruk Camisi'ni 6 aylığına kapatma kararı almıştı.

Camide, Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı, şehadetin teşvik edildiği vaazların verildiği ve İsrail'e karşı nefret içeren mesajların da paylaşıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerinde Pessac Müslümanlar Birliği, avukatı aracılığıyla camiyi kapatma kararına ilişkin Bordeaux İdari Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

23 Mart'ta Bordeaux İdari Mahkemesi, Gironde Valiliğinin 14 Mart'ta aldığı camiyi 6 aylığına kapatma kararını iptal etmişti.

Ardından, İçişleri Bakanlığı mahkemenin kararına itiraz etmişti.

Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 20'den fazlası cami olmak üzere bu kuruluşların 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.