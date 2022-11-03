Fransa'da Ekim Ayında 1945'ten Bu Yana En Yüksek Sıcaklıklar Görüldü
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NICE, 3 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın güneyinde yer alan Nice'te deniz kenarında dinlenen insanlar, 2 Kasım 2022.
NICE, 3 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın güneyinde yer alan Nice'te deniz kenarında dinlenen insanlar, 2 Kasım 2022. Fransa'nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Ekim 2022, ortalama 17,2 santigrat dereceyle 1945'ten bu yana Fransa'da yaşanan en sıcak Ekim ayı oldu. (Fotoğraf: Serge Haouzi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel