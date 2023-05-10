Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi

Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi

Güncel Haberler

Fransa'da Danıştay, hükümetten, ülkenin sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi.

Fransa'da Danıştay, hükümetten, ülkenin sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi.

Danıştay, Grande Synthe kentinin, Fransa'nın "iklim ataletini" şikayet için yaptığı başvuruya ilişkin yeni kararını açıkladı.

Kararda, Paris yönetiminin, sera gazı emisyonlarının düşürülmesine ilişkin ek adımlar atsa da taahhütlerine uyacağı konusunda tatmin edici garanti vermediği değerlendirmesine yer verildi.

Danıştay, Fransız hükümetinden, sera gazı salımını düşürmek için 30 Haziran 2024'e kadar ek önlem almasını istedi.

Süreç

Grande-Synthe Belediyesi, Fransa'nın "iklim ataletini" şikayet için Ocak 2019'da, Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, Temmuz 2021'de yayımladığı kararında, hükümetten, sera gazı salımını düşürecek tüm yararlı önlemleri, 31 Mart 2022'ye kadar almasını istemişti.

Fransa, 2030 yılında sera gazı salımını, 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Danıştay Fransa Paris Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title