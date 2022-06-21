Fransa'da Danıştay, Grenoble havuzlarında tesettürlü mayoyu engelleyen kararı onadı

Fransa'da Danıştay, mahkemenin Grenoble Belediyesinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izin veren düzenlemesinin askıya alınması kararını onayladı.

Danıştay, Grenoble kentinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla girebilmesine izin veren düzenlemeyi askıya alan Grenoble İdari Mahkemesinin kararını onadı. Buna göre, kentin havuzlarına tesettürlü mayoyla girilemeyecek.

Grenoble Belediyesinin söz konusu düzenlemesine ilişkin Danıştay, bu düzenlemenin kamu hizmetinin olağan işleyişi ve kamu hizmetlerinin tarafsızlığı prensibine zarar veren koşullarda kamu hizmeti kullanıcılarına yönelik eşit muameleyi etkilediğini iddia etti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, Danıştay'ın bu kararını "laiklik ve cumhuriyet için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Süreç

16 Mayıs'ta Grenoble Belediye Meclisi, kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti.

1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine İsere Valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı.

Grenoble İdari Mahkemesi, 25 Mayıs'ta Grenoble Belediyesinin tesettürlü mayoya izin veren düzenlemesini askıya almıştı.

Mahkeme, bu maddeyi "kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı" bulmuştu.

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuracaklarını duyurmuştu.