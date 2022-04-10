Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kaybeden adaylardan Macron için oy çağrısı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından solcu ve sağcı adaylar, seçmenleri, aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Sosyalist Partisi'nin (PS) cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı açıklamada, seçimin ikinci turunda Macron'a oy verilmesi çağrısında bulundu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse, mücadelesinin tamamını aşırı sağa ve aşırı sola karşı inşa ettiğini ifade ederek, "Marine Le Pen'in projesi ülkeyi güçsüzlüğe ve iflasa itecek. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile yakınlığı Le Pen'i itibarsızlaştırıyor. Onun (cumhurbaşkanı) seçilmesi Fransa'nın uluslararası ve Avrupa arenalarından silinmesine neden olur." dedi.

Pecresse, ikinci turda Le Pen'in iktidara gelmesini engellemek için Macron'a oy vereceğini söyledi.

Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Yannick Jadot, demokrasiye ve Avrupa'ya karşı tehditleri iyi görmek gerektiğini belirterek, aşırı sağa karşı durmak için Macron'a oy verilmesi çağrısı yaptı.

Jadot, "Hiç kimse aşırı sağın tehdidini küçümsememeli. Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron'a) sesleniyorum, oylarımız bu ülkenin iklim konusundaki eylemsizliğin sorumluluğunu onayladığımız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

"Le Pen'e tek bir oy bile vermemelisiniz"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da yaptığı çalışmadan gurur duyduğunu belirterek, "Kime asla oy vermeyeceğimizi biliyoruz. Fransızlar ne yapacaklarını biliyorlar, ne yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Le Pen'e tek bir oy bile vermemelisiniz." diye konuştu.

Öte yandan seçimin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre yüzde 7,2 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour, yaptığı açıklamada, "Fransa'yı ve fikirlerimizi savunmaya devam edeceğim. Yakında kazanacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası döneminde hatalar yaptığını kabul eden Zemmour, hiçbir politikacının 15 ayda yapamadığını kendilerinin 3 ayda yaptığını ve Fransa'nın en büyük partisini kurduklarını iddia etti.

Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak

Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.