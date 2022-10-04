Fransa'da "Cote d'Azur"un kalbinde günlük yaşam Güncel Haberler Fransa'nın güneyinde yaklaşık 1000 kilometrelik kıyı şeridine adını veren "Cote d'Azur"un (Fransız Rivierası) kalbi Nice kenti, ülkenin önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor. Fransa'nın güneyinde yaklaşık 1000 kilometrelik kıyı şeridine adını veren "Cote d'Azur"un (Fransız Rivierası) kalbi Nice kenti, ülkenin önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor. Çok sayıda otel, restoran ve plajın yer aldığı sahil şeridi, bahar aylarında da ilgi görüyor. Güncel Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu Fransa Güncel Haberler

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