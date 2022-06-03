Fransa'da çocukken kiliselerde cinsel istismara uğrayanlar için tazminat miktarı belirlendi - Haberler

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Fransa'da çocukken kiliselerde cinsel istismara uğrayanlar için tazminat miktarı belirlendi

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da çocukken kiliselerde cinsel istismara uğrayanlar için tazminat miktarı belirlendi

Fransa'da kiliselerde çocukken cinsel istismara maruz kalanlara 60 bin avroya kadar tazminat ödenebilecek.

Fransa'da kiliselerde çocukken cinsel istismara maruz kalanlara 60 bin avroya kadar tazminat ödenebilecek.

Yerel basındaki haberlere göre, 2021 yılının sonunda kurulan Ulusal Bağımsız Tanıma ve Tazmin Mercii (INIRR), kiliselerde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurlara ödenecek tazminat miktarını, cinsel istismarın türü, kilisenin mağdura yönelik tutum ve mağdurun sağlığı üzerindeki sonuçlarına göre derecelendirecek.

INIRR, kilise yönetimince ödenecek tazminatın tavan ücretini de 60 bin avro olarak belirledi.

Ülkede şu ana kadar yaklaşık 735 kişi maddi veya manevi tazminat talebiyle INIRR'e başvurdu.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunca (CİASE) ekim 2021'de açıklanan raporda, Fransa'da 1950'den bu yana kiliseler ve bağlı kuruluşlarda 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kaydedilmişti.

AA / Esra Taşkın - Güncel

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