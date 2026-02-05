Haberler

Fransa'da "Çin için casusluk yaptığından" şüphelenilen 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Fransa'nın Paris Savcılığı, Çin için casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını duyurdu. Diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, söz konusu kişilerin Gironde vilayetinde kiraladıkları konuttaki parabolik antenlerin tespit edilmesi üzerine ortaya çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Çin lehine casusluk yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 4 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Savcılık, yaşları 28 ile 46 arasında değişen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığını, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

İkisi Çin vatandaşı olan 4 kişi, konut kiralama uygulaması vasıtasıyla Gironde vilayetinde daire kiralamıştı.

Çevre sakinlerinin konutta parabolik anten fark etmesi üzerine Fransız yetkililer, olay yerinde arama yapmıştı.

Aramalarda, uydu verileri elde etmeyi sağlayan antenlere bağlı bilgisayarlar ele geçirilmişti. Kurulan sistemin, askeri birimler arasında hayati önem taşıyan görüşmeler de dahil farklı bilgilerin elde edilmesini sağladığı saptanmıştı.

Bu kişiler, "Çin için casusluk yaptıkları" şüphesiyle 31 Ocak'ta Gironde vilayetinde gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilerin, uydu internet hizmeti sağlayan Starlink aracılığıyla özellikle askeri veriler elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarından şüphe ediliyor.

