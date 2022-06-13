Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi Fransa'nın Strazburg kentinde Suriyeli göçmen bir ailenin kaldığı belirtilen evde çıkan yangında, 2 çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa'nın Strazburg kentinde Suriyeli göçmen bir ailenin kaldığı belirtilen evde çıkan yangında, 2 çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa basınındaki haberlere göre, Neuhof semtindeki Brantome Caddesi'nde saat 05.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişilik Suriyeli göçmen aile yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Savcılık, mülkiyeti bir vakıfa ait evdeki yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı. AA / Alaattin Doğru - Güncel Strazburg Fransa Güncel Haberler

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