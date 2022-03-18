Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Haberler

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Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa'nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa'nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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