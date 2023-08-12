Fransa'da çevreci topluluğun feshi kararı askıya alındı

Fransa'da hükümetin çevreci topluluk 'Soulevements de la Terre'yi feshetme kararı, Danıştay tarafından geçici olarak askıya alındı. Danıştay, topluluğun şiddete başvurduğuna dair yeterli kanıt olmadığını belirtti ve kararın yasallığını tartışmalı buldu. Kararın nihai hükmü sonbaharda verilecek.

Fransa'da hükümetin çevreci topluluk "Soulevements de la Terre"yi feshetme kararı, Danıştay tarafından geçici olarak askıya alındı.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre Danıştay, Paris yönetiminin "Soulevements de la Terre"yi "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshetme kararının geçici olarak askıya alınmasına hükmetti.

Kararın "yasallığını" tartışmalı bulan mahkeme, belgelerin ve duruşmadaki ifadelerin, çevreci topluluğun bireylere karşı şiddete başvurduğuna işaret etmediğini belirtti.

Topluluğun feshini "örgütlenme özgürlüğünü bastırma" olarak nitelendiren Danıştay, kararı geçici askıya alarak nihai hükmün "kısa sürede, muhtemelen sonbaharda" verileceğini kaydetti.

Olay

Soulevements de la Terre, 25 Mart'ta, 16 yapay su havzası inşaatı projesini, ülkenin Deux-Sevres vilayetinde Saint-Soline köyünde protesto etmişti.

Jandarma ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmış, resmi kaynaklar 28 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını duyurmuştu.

Organizatörler, yaklaşık 200 göstericinin yaralandığını kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle çevreci topluluğun feshi kararını 28 Mart'ta Bakanlar Kuruluna sunmuştu.

Aynı topluluk, 17 Haziran'da La Chapelle köyünde Fransa'nın Lyon ile İtalya'nın Torino kentleri arasında hızlı tren hattı inşası projesine karşı gösteri düzenlemişti.

Gösteride polis ile protestocular arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.