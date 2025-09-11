Fransa'da Camilerdeki Domuz Kafası Olayı ve Yabancı İstihbarat İhtimali

Fransa'da 9 Eylül'de başkent Paris çevresindeki çok sayıda caminin önüne domuz kafasının bırakıldığı olayın, yabancı istihbarat servisleri tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ulusal basının Paris Savcılığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, 9 Eylül'de Paris ve çevresindeki camilere yönelik İslam karşıtı saldırı, yabancı uyruklu kişiler tarafından düzenlendi ve şüpheliler, olay sonrası ülkeyi terk etti.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesine göre, iki kişi Normandiyalı bir çiftçiden 10 domuz kafası satın aldı ve Sırbistan plakalı bir araçla Paris'in Oberkampf Mahallesi yakınlarına geldi.

Güvenlik kamerası görüntüleri bu kişilerin, civardaki camilere domuz kafası bıraktığını gösterdi.

Hırvat telefon hattı kullandıkları düşünülen kişiler, İslam karşıtı saldırının hemen ardından Belçika sınırından ülkeyi terk etti.

Saldırıyı düzenleyen kişilerin "açıkça sorun çıkarma niyetinde" olduğunu bildiren savcılık kaynakları, "yabancı istihbarat servisleri" ihtimaline işaret etti.

Fransa'da başkent Paris'in etrafındaki camilerin önüne 9 Eylül'de domuz kafası bırakılmıştı. İktidar ve muhalefet kanadından birçok siyasetçi, Müslüman karşıtı saldırıya tepki göstermişti.