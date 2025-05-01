Fransa'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen genç Paris'te anıldı

Fransa'da 25 Nisan'da camide namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse, başkent Paris'te anıldı.

Fransa'da geçen hafta bir camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Cisse için Paris Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliği yerel saatle 12.00'de başladı.

Etkinliğe, Cisse'nin ailesi, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri Carlos Martens Bilongo, Thomas Portes, Eric Coquerel, Yeşiller Partisi (EELV) Milletvekilli Sabrina Sebaihi'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Katılımcılar, ellerinde "Müslümanlara yönelik nefrete hayır", "Nefret mağduru Aboubakar Cisse" ve "Aboubakar Cisse için adalet" yazılı pankart taşıdı.

Soninke Dili ve Kültürünü Tanıtma Derneği Başkanı Ousmane Diagana, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce Aboubakar Cisse, bir insandı." dedi.

Diagana, Cisse'nin ayrıca Müslüman olduğunu ifade ederek, "Müslüman olduğu için öldürüldü. (İkamet izni) Evrakları olmadığı için öldürülmedi." ifadelerini kullandı.

Cisse'nin Fransa'da hakim olan "korku iklimi" nedeniyle Müslüman avına çıkıldığı için öldürüldüğünü söyleyen Diagana, ülkede Müslüman karşıtı bir havanın hissedildiğini belirtti.

Gösteriye katılan Tunus asıllı Fransız komedyen Samia Orosemane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cisse'nin başına gelenleri yurt dışındayken gözyaşları içinde öğrendiğini anlattı.

Orosemane, bir insanın 50 kez bıçaklanarak ölmemesi gerektiğini belirterek, Müslümanların medya organlarında ve siyasilerce sürekli hakarete uğradığını ifade etti.

Cisse'ye yönelik saldırıyı bir "terör eylemi" olarak gördüğünü dile getiren Orosemane, "Ailesine sabırlar diliyorum çünkü bir insanın ibadetinin ortasında öldürüldüğünü görmek çok korkunç olmalı. (Cisse) Camide gönüllü hizmet ediyordu, camiyi temizlemeye, sabah namazına kılmaya gelmişti. Biz müminler olarak, en güzel ölümün Allah için namaz kılarken şehit olmak olduğunu biliyoruz. Ancak, ailesi için, hiçbir şey yapmamış bu adamın hayatı için bu (saldırı) kabul edilemez." diye konuştu.

Olay

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da yerel saatle 08.30 civarında düzenlenmişti.

Savcılık, saldırıda hayatını kaybeden kişinin, her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar Cisse olduğunu açıklamıştı.

Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş, cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Zanlı, Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.

Olivier H. isimli zanlı, 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştu.