Fransa'da Camide Kur'an Yakan Kişiye 1 Yıl Hapis Cezası

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Fransa'nın Villeurbanne kentinde, camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, 27 yaşındaki sanığın ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle cezasını 3 ay erteledi.

Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişi 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, hakim karşısına çıktı.

Paris Ceza Mahkemesi, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar vermek ve hırsızlık yapmakla yargıladığı kişiye 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezası verdi.

Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şahıs, "hasta" olduğunu ve eyleminin "Müslümanlara karşı olmadığını" savundu.

Olay

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bıraktıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, 3 Haziran'da Villeurbanne'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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