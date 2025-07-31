Fransa'da Camide Kur'an Yakan Kişiye 1 Yıl Hapis Cezası
Fransa'nın Villeurbanne kentinde, camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, 27 yaşındaki sanığın ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle cezasını 3 ay erteledi.
Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişi 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da Müslüman karşıtı eylem sonrası gözaltına alınan 27 yaşındaki kişi, hakim karşısına çıktı.
Paris Ceza Mahkemesi, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar vermek ve hırsızlık yapmakla yargıladığı kişiye 3 ayı ertelenmiş 1 yıl hapis cezası verdi.
Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şahıs, "hasta" olduğunu ve eyleminin "Müslümanlara karşı olmadığını" savundu.
Olay
Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bıraktıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs, 3 Haziran'da Villeurbanne'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.