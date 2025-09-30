Fransa'da Camide Kur'an-ı Kerim Yırtıldı

Haberler

Clermont-Ferrand kentinde bir kişi, camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırtarak hasar oluşturdu. Paris Ulu Cami, bu durumu İslamofobi eylemi olarak değerlendirip endişelerini dile getirdi.

Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde bir kişinin, camide Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı belirtildi.

Paris Ulu Cami'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bir kişinin hafta sonu Clermont-Ferrand kentindeki bir camiye girdiği, burada hasar oluşturduğu, Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Açıklamada, cemaatin olay karşısında şaşkın olduğu vurgulanarak, "Paris Ulu Cami, yeni bir Müslüman karşıtı (İslamofobi) eylem gibi görünen bu olay karşısında büyük bir endişe duyduğunu belirtiyor." ifadesine yer verildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin arandığı kaydedildi.

