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Fransa'da Cami Önünde Araç Yangını

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Fransa'nın kuzeyindeki Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin önündeki 9 araç yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayın nedeni araştırılıyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin önündeki 9 araç yandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Manş Valiliğine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentindeki bir caminin önünde park halinde bulunan araçlardan birinde başlayan yangın kısa sürede etraftaki diğer 8 araca da sıçradı.

Yaklaşık 20 aracın bulunduğu alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Aynı caminin giriş kapısına, nisan başında av tüfeğiyle ateş açılmış, Kasım 2023'te ise duvarına tehdit ifadeleri yazılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Fransa Cami Saldırı Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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