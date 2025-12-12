Haberler

Fransa'da çiftçiler ve jandarma arasında yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Fransa'nın Ariege vilayetinde büyükbaş hayvanların uyutulmasına karşı çıkan çiftçilerle jandarma arasında yaşanan arbede sonucu 4 kişi gözaltına alındı. Çiftçiler, 'sığır çiçeği' hastalığı tespit edilen hayvanların uyutulmasını engellemek için eylem yaptı.

Fransa'nın Ariege vilayetinde 200 kadar büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı çıkan çiftçiler ve jandarma arasında yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu RTL radyosunda, Ariege vilayetine bağlı Bordes-sur-Arize köyünde çiftçiler ve jandarma arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı.

Nunez, yaklaşık 500 göstericinin büyükbaş hayvanın uyutulmasına yönelik operasyonu engellemeye çalıştığını belirterek, 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölgede çiftçiler ve besicilerin yanı sıra "radikal sol" kesime mensup eylemcilerin de bulunduğunu dile getiren Nunez, söz konusu eylemcilerin, güvenlik güçlerinin çiftliğe ulaşmasını engellemek için ön safta yer aldığını aktardı.

Nunez, bölgede yürütülen operasyonda şu ana kadar kimsenin yaralanmadığını ifade etti.

200 büyükbaşlık sürünün uyutulmasına karar verilmişti

Bordes-sur-Arize köyündeki bir çiftlikte, hafta başında bir büyükbaş hayvanda "sığır çiçeği" olarak da bilinen Nodüler Ekzantemi Hastalığı tespit edilmişti.

Hasta hayvanın bulunduğu yaklaşık 200 büyükbaşlık sürünün uyutulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı çıkan yüzlerce çiftçi, veterinerlerin bölgeye ulaşmasını engellemek için Bordes-sur-Arize köyündeki çiftliğin önünde 10 Aralık'tan itibaren eylem başlatmıştı.

Olay yerine intikal eden jandarma güçleri ve çiftçiler arasında dün akşam gerilim artarken, gece geç saatlere kadar arbede yaşanmıştı.

Jandarma erleri, çiftliğe girişleri engelleyen eylemcilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
title