Fransa'da Büyükanne, İsrail'e Soykırım Suçlamasıyla Şikayette Bulundu

Fransa'da Büyükanne, İsrail'e Soykırım Suçlamasıyla Şikayette Bulundu
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Fransa'da, Gazze'deki İsrail saldırılarında torunlarını kaybeden Jacqueline Rivault, İsrailli yetkilileri soykırım ve insanlığa karşı suçlarla suçlayarak mahkemeye başvurdu. Ekim 2023'teki saldırılarda 6 ve 9 yaşındaki torunlarının hayatını kaybettiğini belirten Rivault, 40 sayfalık dilekçesini sundu.

Fransa'da, torunları 2023'te Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen büyükanne İsrailli yetkililer hakkında soykırım, insanlığa karşı suç ve cinayet suçlamasıyla şikayette bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gazze'deki İsrail saldırıları sonucu Fransız vatandaşı olan iki torununu kaybeden Jacqueline Rivault, Paris'teki mahkemenin İnsanlığa Karşı Suçlar Birimine torunlarının ölümüne ilişkin şikayet dilekçesi sundu.

Rivault 40 sayfalık dilekçesinde, Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 6 ve 9 yaşlarındaki torunlarının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek İsrailli yetkilileri soykırım, insanlığa karşı suç ve cinayetle suçladı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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