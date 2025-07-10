Fransa'da Büyük Şehirlerde Belediyecilik Reformu Onaylandı

Fransa'da Parlamento, ülkenin en büyük üç kenti olan Paris, Lyon ve Marsilya'da belediye seçim sisteminde reform yapılmasını öngören yasayı onayladı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te, bu üç kentte belediye seçim sisteminde değişiklik öngören yasa tasarısı görüşüldü.

Genel Kurul'da yapılan nihai oylamada yasa, 28 "hayır" oyuna karşı 112 "evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece daha önce Senato'nun da onay verdiği yasa tasarısı, Parlamentodan geçmiş oldu.

Yasa, Paris, Lyon ve Marsilya'da belediye seçim sisteminin değiştirilmesini öngörüyor.

Gelecek yıl yapılacak belediye seçimlerinde geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle, söz konusu üç kentte bölge ve belediye meclis üyeleri iki ayrı pusula ile belirlenecek.

1982'den bu yana bu kentlerde yapılan seçimlerde yerel meclis üyeleri liste usulüyle seçiliyor, listenin başındaki isimler hem bölge hem de belediye meclisinde görev alıyordu.

İktidarın desteklediği yasaya sosyalist, komünist ve çevreci siyasetçiler karşı çıktı.

Başkent Paris'te 20, Lyon'da 9, Marsilya'da ise 8 bölge meclisi bulunuyor. Yeni yasayla bu meclislerin üyeleri için ayrı bir pusula, kent genelini temsil eden belediye meclis üyeleri için ise başka bir pusula olacak.