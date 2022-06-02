Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor - Haberler

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Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Esra Türker - Güncel
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Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor

FRANSA'da boğulma tehlikesi geçirerek, tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirilen Akif Özer'in (6) Şehir Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

FRANSA'da boğulma tehlikesi geçirerek, tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirilen Akif Özer'in (6) Şehir Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer'in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde, Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Akif Özer'in sağlık durumunun iyiye gittiği, ilerleyen günlerde normal servise alınacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Güncel

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Fransa Bursa Güncel Haberler

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