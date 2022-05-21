Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haberler

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Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Ezgi Atav - Güncel
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Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

FRANSA'da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

FRANSA'da geçirdiği boğulma tehlikesi sonucu yoğun bakıma alınan Akif Özer (6), tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer'in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Akif Özer'in tedavisine burada yoğun bakım servisinde devam edilecek.


Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Fransa, Bursa, Güncel, Haberler

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