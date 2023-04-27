Fransa'da bir firma emekliye ayrılan personelini 2 yıl daha çalışmaları için geri çağırdı

Fransa'da bir firma, emeklilik yaşını iki yıl uzatan tartışmalı reformun yasalaşmasıyla, emekliye ayrılan eski çalışanlarını düzenlemeden etkilendikleri gerekçesiyle işe geri çağırdı.

Fransa'da bir firma, emeklilik yaşını iki yıl uzatan tartışmalı reformun yasalaşmasıyla, emekliye ayrılan eski çalışanlarını düzenlemeden etkilendikleri gerekçesiyle işe geri çağırdı.

France Bleu'nun haberine göre, "Orano" adlı Fransız firma, 1961 sonrası doğan ve emekliye ayrılan 16 eski çalışanına iki yıl daha çalışmaları veya daha az maaş almaları şartını içeren bildirim gönderdi.

Firma, reform kapsamına giren ilk kuşak eski çalışanlarına ayrıca emekliye ayrılmış sayılmadan bu iki yıl için ücretsiz izin kullanma seçeneğini de sundu.

Emeklilerden biri durumdan yakınarak "Şirkette uzun bir çalışma hayatından sonra sessizce Fransa'nın güneyine taşınma planı yapıyordum." ifadesini kullandı.

Eski çalışan, durumunun değişmesi nedeniyle satmayı düşündüğü evini elinden çıkarmaktan vazgeçtiğini anlattı.

Öte yandan çalışanların bağlı olduğu sendika, reformun uygulanmasına yönelik resmi kararnamenin henüz yayımlanmadan şirketin bildirimde bulunmasını eleştirdi.

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, reformun 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.