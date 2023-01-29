Fransa'da bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü Güncel Haberler Fransa'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı. Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı. Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Fransa Güncel Haberler

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