Fransa'da bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Le Parisien'in haberine göre, Yvelines ilindeki Rambouillet kasabasında sabah saatlerinde bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
Yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle binadakiler tamamen tahliye edildi.
Yangının neden çıktığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Güncel