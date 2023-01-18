Fransa'da bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Fransa'da başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki Rambouillet kasabasında bir binada çıkan yangında ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Le Parisien'in haberine göre, Yvelines ilindeki Rambouillet kasabasında sabah saatlerinde bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle binadakiler tamamen tahliye edildi. Yangının neden çıktığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel Le Parisien Fransa Paris Güncel Haberler

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