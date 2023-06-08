Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi farklı ülkelerde iltica talebinde bulunmuş

Fransa'nın Annecy kentinde sabah saatlerinde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırının şüphelisinin, Fransa ve İtalya dahil farklı ülkelerde iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Fransa'nın Annecy kentinde sabah saatlerinde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırının şüphelisinin, Fransa ve İtalya dahil farklı ülkelerde iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız TF1 kanalının konuğu olan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu sabah Annecy kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Darmanin, şüphelinin Fransız istihbaratı ve dünya genelindeki istihbarat kayıtlarında dikkati çekebilecek bir profilinin olmadığını kaydetti.

İsveç'te 10 yıldır mülteci olan şüphelinin yasal bir şekilde Fransa topraklarında bulunduğunu ifade eden Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtti.

Darmanin, şüphelinin anlaşılmayan nedenlerden dolayı ve ihtiyacı olmadığı halde İsviçre, İtalya ve ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktaran Darmanin, iltica talebini reddi ile saldırının meydana gelişi arasında "şaşırtıcı bir tesadüf" olduğuna değindi.

"Fransızlar için en kötü gün"

Gerald Darmanin, "3 yıldır İçişleri Bakanıyım. Çok zor şeyler gördüm, ancak (bugün) Fransızlar için en kötü gün. Çocuklara saldırmak, bu tarif edilemez." dedi.

Annecy Gölü'nde yıkandığı için şüphelinin 4 Haziran'da polislerce kontrole tabi tutulduğunu aktaran Darmanin, ancak o zaman hakkında suçlanacak bir unsur bulunmadığını kaydetti.

Olay

Fransa'nın Annecy kentinde bu sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polis şüpheliyi silahla yaralayarak gözaltına almıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğunu belirtmişti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye temennisinde bulunmuştu.

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.