Fransa'da bıçaklı saldırıda ölen hemşire için saygı duruşunda bulunuldu

Fransa'nın Reims kentindeki hastanede, bu hafta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden hemşire Carene Mezino için ülke genelindeki hastanelerde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa'nın Reims kentindeki hastanede, bu hafta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden hemşire Carene Mezino için ülke genelindeki hastanelerde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Paris'te Georges-Pompidou hastanesindeki bir dakikalık saygı duruşu öncesi yerel basına yaptığı konuşmada, "Bugün tüm sağlıkçılar toplumu yasta ve ülkemizin kalbi kırık." ifadesini kullandı.

Mezino'nun kendisini işine tamamen verdiğine değinen Borne, "Pazartesi günü korkunç bir dram (Mezino'nun) hayatını aldı." dedi.

Borne, Reims hastanesinde yaşanan saldırıda, bir kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Fransa Başbakanı Borne, "Bizi tedavi edenlerin güvenliğini sağlamaya yönelik tüm adımların atılması için bakanlar çalışıyor." diye konuştu.

Reims hastanesinde, 50'li yaşlardaki bir adam, 22 Mayıs'ta, 2 hastane çalışanını bıçaklamıştı. Olayda Mezino ölmüş, diğer hastane çalışanı ağır yaralanmıştı.

Saldırgan kaçmaya çalışırken, hastanenin güvenliği tarafından durdurulmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma açılmıştı.

Ulusal Hemşireler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir hemşirenin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edilirken, hemşirenin aile ve yakınlarına başsağlığı dilenmişti.

Açıklamada, sağlıkçılara karşı şiddetle mücadelenin başat öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Fransız siyasetçiler, olay karşısındaki üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getirmişti.