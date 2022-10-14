Fransa'da benzin kuyrukları devam ediyor
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Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle istasyonlardaki benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası haline geldi.
Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle istasyonlardaki benzin kuyrukları gündelik hayatın bir parçası haline geldi.
Ülke genelinde benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30'unda akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanırken birçok bölgede sadece belirli istasyonlar akaryakıt tedariki sağlamaya başladı.
Başkent Paris'te vatandaşların akaryakıt almak için istasyon önünde oluşturduğu kuyruk AA kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel