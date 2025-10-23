Fransa'da Benjamin Fırtınası Nedeniyle Parklar Ziyarete Kapatıldı
Fransa'da etkili olan Benjamin Fırtınası nedeniyle başkent Paris'teki bahçe ve parklar ziyarete kapatıldı. Fırtına, saatteki hızıyla 19 vilayette alarm seviyesini 'turuncu'ya yükseltti ve 100 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Fransa'da Benjamin Fırtınası'nın etkisi altına girilirken, başkentteki bahçe ve parklar fırtına öncesi alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülke saatteki hızı 161 kilometreyi bulan Benjamin Fırtınası etkisi altına girerken, 19 vilayette alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.
Özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısındaki vilayetlerde etkili olan fırtına 100 binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Benjamin Fırtınası nedeniyle başkentte de güvenlik önlemleri alınırken, kamuya açık park ve bahçeler hizmete kapatıldı.
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel