Fransa'da belediyelere 'AB bayrağı asma zorunluluğu' getiren tasarı Ulusal Mecliste onaylandı

Fransa'da nüfusu 1500 ve üstü olan belediyelere ülke bayrağının yanında Avrupa Birliği (AB) bayrağının da asılması zorunluluğunu getiren tasarı Ulusal Mecliste kabul edildi.

Fransa'da nüfusu 1500 ve üstü olan belediyelere ülke bayrağının yanında Avrupa Birliği (AB) bayrağının da asılması zorunluluğunu getiren tasarı Ulusal Mecliste kabul edildi.

Hükümetin hazırladığı ve özellikle aşırı sağcıların tepkilerine rağmen belediyelere AB bayrağının asılması zorunluluğunu içeren yasa tasarısı, dün gece Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.

Aşırı sağcıların ve sol kesimin, Fransız bayrağının yanına başka bir bayrağın asılmasına karşı çıktığı tasarı, saatler süren tartışmanın ardından mecliste kabul edildi.

109 "hayır" oyuna karşı 130 "evet" oyu alan tasarı, nüfusu 1500'ün üstündeki belediyelere Fransa bayrağının yanında AB bayrağını da bulundurma zorunluluğu getiriyor.

Belediye başkanlarının makam odasına Macron'un portresi asılacak

Tasarı kapsamında bütün belediye başkanlarının makam odasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini bulundurmaları gerekiyor.

Geçen hafta meclis komisyonunda reddedilen tasarının "bütün belediyelere AB bayrağı asılması"na ilişkin maddesi, "nüfusu 1500 ve üstündeki belediyeler olarak" değiştirildi.

İlerleyen günlerde Senatoda da görüşülecek tasarı, kabul edildiği takdirde yasalaşmış olacak.